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Кристиансен: «Не думаю, что когда-нибудь снова увижу Губерниева или русских»

Норвежец Кристиансен считает, что вряд ли когда-нибудь снова увидит Губерниева или российских биатлонистов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ветле Кристиансен.
Фото AFP

Олимпийский чемпион по биатлону Ветле Кристиансен рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву и российских спортсменам.

«Я не думаю, что когда-нибудь снова встречу Губерниева или кого-то из русских. Это выглядит плохо, учитывая, как малы человек и спорт на фоне происходящего. При этом мы должны понимать, что в России несколько иной взгляд на свободу слова», — приводит RT со ссылкой на NRK слова Кристиансена.

В четверг IBU объявил о начале процедуры отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдет в сентябре 2022 года.

Ранее норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд заявил, что не будет иметь что-то общее в будущем с Губерниевым.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/978541-kristiansen-guberniev-russkie-biatlon
Биатлон
Ветле Кристиансен
Дмитрий Губерниев
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