Латыпов объяснил свою ошибку на финише Кубка мира в Эстерсунде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил свою досадную ошибку на финише индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

27-летний российский биатлонист перепутал створ на финише. На тот момент Латыпов шел со вторым результатом, однако был вынужден вернуться, чтобы заехать в правильный створ, и потерял время.

«Ошибка. Моя. Очень сильно отработал вторую часть дистанцию, был уставший. Глаза... Плохо видно, просто голову опустил вниз. Траекторию движения неправильно выбрал. Начал работать на финише, но понимаю, что не вижу елочек... Вернулся по правилам, но потерял очень много времени.

Все хорошо начиналось. Но концовочка все подпортила. Ничего страшного, это начало сезона. Будет еще шанс исправиться», — сказал Латыпов в эфире matchtv.ru.

Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Латыпов — седьмой