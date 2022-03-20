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Самуэльссон о Губерниеве: «Не очень его уважаю»

Шведский биатлонист Самуэльссон заявил, что не уважает Дмитрия Губерниева
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о своем отношении к российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Я давал ему несколько интервью, но позже понял, что делать это незачем. Это парень, которого я не очень уважаю», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet слова Самуэльссона.

Самуэльссон — олимпийский чемпион Пхенчхана в эстафете, также у него есть серебро Игр в Корее в гонке преследования.

В общем зачете Кубка мира по биатлону-2021/22 Самуэльссон занимает второе место, на его счету 687 очков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220320/guberniev-1779117719.html
Биатлон
Дмитрий Губерниев
Себастьян Самуэльссон
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