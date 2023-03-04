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Сегодня, 12:15

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию

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Йоханнес Бе.
Фото AFP

В субботу, 4 марта, в чешском Нове-Место пройдет мужская гонка преследования Кубка мира-2022/23 по биатлону. Начало — в 15.50 по московскому времени. Дистанция составит 12,5 километра.

2 марта в спринте в Нове-Место победу одержал норвежец Йоханнес Бе. 29-летний спортсмен лидирует в мужском личном зачете (1229 очков).

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки седьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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