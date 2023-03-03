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Сегодня, 19:41

Ройселанн победила в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место

Мария Гусева
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Марта Ольсбу Ройселанн.
Марта Ольсбу Ройселанн.
Фото Reuters

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн победила в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут и 28,4 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла еще одна представительница Норвегии Ингрид Тандревольд (отставание 20,5 секунды; 1 промах), третьей стала француженка Анаис Шевалье-Буше (29,3; 1).

Биатлон. Кубок мира

7-й этап. Нове-Место (Чехия)

Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Марта Ройселанн (Норвегия) — 19.28,4 (0 промахов)

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 20,5 секунды (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 29,3 (1)

4. Доротея Вирер (Италия) — 35,4 (1)

5. Ванесса Фойгт (Германия) — 36,7 (0)

6. Денизе Херрман-Вик (Германия) — 38,5 (1)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 38,6 (0)

8. Лиза Виттоцци (Италия) — 40,1 (1)

Биатлон
Марта Ольсбу Ройселанн
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