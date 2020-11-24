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Майгуров оценил готовность Логинова к первым этапам Кубка мира

12:28
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров дал оценку готовности биатлониста Александра Логинова к первым этапам Кубка мира-2020/21.

— У него и правда не было возможности сравнить себя с другими в условиях соревнований, но я бы не сказал, что это настораживает, — приводит ТАСС слова Майгурова. — Учитывая его опыт, он сделал все необходимое. Форму он будет набирать от старта к старту. Когда ты тренируешься один — это одна история, когда в команде — другая. Он опытный спортсмен и прекрасно понимает, что ему необходимо делать. Когда ты тренируешься один — это одна история, когда в команде — другая. Он опытный спортсмен и прекрасно понимает, что ему необходимо делать.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти (Финляндия). Первый этап состоится с 27 по 29 ноября, второй — с 30 ноября по 6 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10080587

Кубок мира по биатлону

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