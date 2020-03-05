Стали известны стартовые номера российский биатлонистов в мужском спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщается на официальном сайте IBU. Гонка пройдет 6 марта, начало — в 19.30 (мск).

Чемпион мира-2020 в спринте Александр Логинов начнет гонку четвертым. Матвей Елисеев — 9-м, Евгений Гараничев — 19-м, Никита Поршнев — 48-м, Эдуард Латыпов — 65-м, Карим Халили — 108-м.

Француз Кантен Фийон Майе — 10-м, норвежец Йоханнес Бе — 22-м. Мартен Фуркад — 33-м.