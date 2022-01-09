Логинов потерял очки после первой стрельбы во время гонки преследования
14:45
Россиянин Александр Логинов продолжает удерживать лидерство в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
На первом огневом рубеже россиянин отработал без ошибок и сохранил первую строчку. Однако когда он уходил с огневого рубежа, то потерял очки, в которых вышел на гонку.
Отметим, что это все равно не помешало ему без промахов отработать и на втором огневом рубеже.
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