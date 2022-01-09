Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Логинов потерял очки после первой стрельбы во время гонки преследования

14:45
Александр Логинов.
Александр Логинов.
Теги:

Россиянин Александр Логинов продолжает удерживать лидерство в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

На первом огневом рубеже россиянин отработал без ошибок и сохранил первую строчку. Однако когда он уходил с огневого рубежа, то потерял очки, в которых вышел на гонку.

Отметим, что это все равно не помешало ему без промахов отработать и на втором огневом рубеже.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой: чем закончился сезон «Ледникового периода»
В Киеве устроили митинг против «капитуляции Украины»
1
0
Реклама