Немец Лессер предоставил Латыпову личный инвентарь для тренировок

Олимпийский чемпион немецкий биатлонист Эрик Лессер рассказал, что предоставил Эдуарду Латыпову личный инвентарь для того, чтобы россиянин смог поддерживать форму в отеле на карантине.

«Я знаю, что он сейчас на карантине и он может всего лишь на два часа в день выходить на улицу, чтобы потренироваться. Как атлет я понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми это очень плохо. Я живу в Оберхофе и у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня этого не сложно, поэтому я дал ему велотренажер, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой, важно сохранить форму. Мне совсем не сложно помочь ему», — сказал Лессер matchtv.ru.

Ранее оба теста Латыпова на коронавирус в преддверии этапа Кубка мира в немецком Оберхофе дали положительный результат. Биатлонист должен находиться на карантине до 19 января включительно.