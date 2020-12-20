Логинов и Казакевич вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

По решению главного тренера и старших тренеров сборной по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира в состав на январские этапы включены восемь спортсменов, сообщает сайт СБР.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева.

Еще шесть спортсменов определятся по критериям отбора СБР.

В январе этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе (8-10 января и 13-17 января) и в итальянском Антхольц-Антерсельве (21-24 января).