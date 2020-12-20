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Логинов и Казакевич вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

19:38
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По решению главного тренера и старших тренеров сборной по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира в состав на январские этапы включены восемь спортсменов, сообщает сайт СБР.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева.

Еще шесть спортсменов определятся по критериям отбора СБР.

В январе этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе (8-10 января и 13-17 января) и в итальянском Антхольц-Антерсельве (21-24 января).

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/4-biatlonista-i-4-biatlonistki-vklyucheny-v-sostav-na-yanvarskie-etapy/

Кубок мира по биатлону

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