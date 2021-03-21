«А гонки будут?» Комментатор Губерниев рассказал о плохой погоде в Эстерсунде

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал видео, показав погоду в шведском Эстерсунде.

«А гонки будут?», — подписал публикацию комментатор, акцентируя внимание на сильном ветре, который двигает предметы на стадионе. В субботу, 20 марта были разговоры, что заключительные гонки этапа могут не состояться из-за плохой погоды. Сильный ветер поднялся еще вчера, из-за чего у спортсменов на стрельбище возникали проблемы со стрельбой.

В программе заключительного дня Кубка мира два масс-старта. Женский начнется в 15.00 (мск), мужской — в 17.30.