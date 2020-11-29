Эберг возглавила общий зачет Кубка мира, Швеция — лидер Кубка наций
17:16
Шведка Ханна Эберг вышла в лидеры общего зачета Кубка мира. В сегодняшнем спринте на этапе в Контиолахти она одержала победу.
В Кубке наций Швеция упрочила лидерство, Россия идет шестой.
Общий зачет (ж)
1 (7). Ханна Эберг (Швеция) — 96 (+60)
2 (3). Юханна Скоттхайм (Швеция) — 91 (+43)
3 (1). Доротея Вирер (Италия) — 79 (+19)
4 (8). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 72 (+38)
5 (24). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 71 (+54)
6 (11). Мона Брорссон (Швеция) — 70 (+40)...
16 (15). Ульяна Кайшева (Россия) — 41 (+15)...
33 (-). Светлана Миронова (Россия) — 23 (+23)...
39 (27). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)
40 (33). Евгения Павлова (Россия) — 14 (+6)
41 (-). Ирина Казакевич (Россия) — 13 (+13)
Кубок наций (ж)
1 (1). Швеция — 874 (+443)
2 (3). Франция — 785 (+393)
3 (6). Норвегия — 780 (+429)
4 (2). Германия — 765 (+359)
5 (4). Белоруссия — 737 (+360)
6 (7). Россия — 699 (+351)
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