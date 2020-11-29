Шведка Ханна Эберг вышла в лидеры общего зачета Кубка мира. В сегодняшнем спринте на этапе в Контиолахти она одержала победу.

В Кубке наций Швеция упрочила лидерство, Россия идет шестой.

Общий зачет (ж)

1 (7). Ханна Эберг (Швеция) — 96 (+60)

2 (3). Юханна Скоттхайм (Швеция) — 91 (+43)

3 (1). Доротея Вирер (Италия) — 79 (+19)

4 (8). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 72 (+38)

5 (24). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 71 (+54)

6 (11). Мона Брорссон (Швеция) — 70 (+40)...

16 (15). Ульяна Кайшева (Россия) — 41 (+15)...

33 (-). Светлана Миронова (Россия) — 23 (+23)...

39 (27). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

40 (33). Евгения Павлова (Россия) — 14 (+6)

41 (-). Ирина Казакевич (Россия) — 13 (+13)

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 874 (+443)

2 (3). Франция — 785 (+393)

3 (6). Норвегия — 780 (+429)

4 (2). Германия — 765 (+359)

5 (4). Белоруссия — 737 (+360)

6 (7). Россия — 699 (+351)