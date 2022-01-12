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«Стрельба не дает мне выиграть». Резцова — о главной проблеме после спринта в Рупольдинге

Кристина Резцова назвала свою главную проблему после спринта Кубка мира в Рупольдинге
Владимир Иванов
Обозреватель
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в женском спринте этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

25-летняя спортсменка показала 9-й ход, но допустила два промаха и заняла итоговое 20-е место.

— Стрельба не дает мне выиграть, — выдохнула Резцова после финиша. — Хотя на рубеже чувствовала себя куда увереннее, чем на последней гонке в Оберхофе. Там просто опустила руки. Сегодня все должно было быть лучше, чем получилось в итоге, но я увлеклась гонкой. Эмоциональная яма? Да вы чего? После победы с Антоном немного выплеснулась, но за переезд пришла в себя. Сейчас все отлично! Готова биться.

Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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