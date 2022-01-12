Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в женском спринте этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

25-летняя спортсменка показала 9-й ход, но допустила два промаха и заняла итоговое 20-е место.

— Стрельба не дает мне выиграть, — выдохнула Резцова после финиша. — Хотя на рубеже чувствовала себя куда увереннее, чем на последней гонке в Оберхофе. Там просто опустила руки. Сегодня все должно было быть лучше, чем получилось в итоге, но я увлеклась гонкой. Эмоциональная яма? Да вы чего? После победы с Антоном немного выплеснулась, но за переезд пришла в себя. Сейчас все отлично! Готова биться.