Кристиансен сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, Латыпов обогнал братьев Бе и поднялся на 4-е место

Норвежец Ветле Кристиансен сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира после спринтерской гонки на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Кристиансен занял 16-е место по итогам спринта, на его счету 203 очка. На второй строчке идет швед Себастьян Самуэльссон, уступающий норвежцу 1 очко. Фрацуз Эмильян Жаклен поднялся на третье место в общем зачете благодаря 6-му месту в гонке, у него 189 очков.

Россиянин Эдуард Латыпов, показавший 10-й результат в спринте, опередил Тарьея и Йоханнеса Бе и поднялся на 4-е место в общем зачете. У Латыпова и Тарьея Бе по 170 очков, Йоханнес Бе отстает от них на 4 очка.

Победитель спринта в Хохфильцене Йоханнес Кюн поднялся на 12-е место, у него 116 очков. Россиянин Александр Логинов, ставший 4-м по итогам гонки, вышел с 20-го на 15-е место, теперь на его счету 112 очков.

Кубок мира

Общий зачет (мужчины)

1 (1). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 203 (+25)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 202 (+27)

3 (4). Эмильян Жаклен (Франция) — 189 (+38)

4 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 170 (+31)

5 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 170 (+40)

6 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 166 (+11)

15 (20). Александр Логинов (Россия) — 112 (+43)

37 (35). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (0)

42 (44). Карим Халили (Россия) — 39 (+16)

52 (48). Александр Поварницын (Россия) — 17 (0)

58 (53). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

66 (61). Василий Томшин (Россия) — 4 (0)