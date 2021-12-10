Экс-президент СБР назвал достойным выступление Логинова и Латыпова в спринте в Хохфильцене

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Достойное выступление, молодцы! Логинов и Латыпов проявили себя настоящими лидерами. Гонка прошла у ребят хорошо. Логинов и Латыпов однозначно на Кубке мира могут бороться за любые медали. Все зависит от стрельбы и выступления соперника. Пока мы проигрываем чуть-чуть по ходу. Хотя первые круги были в нашу пользу. Но вот финишный круг не удался. Это один из тех моментов, который надо исправлять. В стрельбе примерно одинаково у нас с соперниками», — сказал Драчев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 10 декабря, немецкий биатлонист Йоханнес Кюн выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Лучшим из россиян в спринте стал Александр Логинов, занявший четвертое место (+22,0; 1). В топ-10 попал еще один представитель России Эдуард Латыпов, показавший 10-й результат (+41,4).