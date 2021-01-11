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IBU сообщил о двух случаях коронавируса во время пятого этапа Кубка мира в Оберхофе

14:46
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Пресс-служба IBU сообщила, что во время пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе после общей проверки было зафиксировано два случая коронавируса.

Одним из зараженных оказался греческий спортсмен, имя которого не называется. Второй — волонтер, который помогал в организации турнира. Оба сразу же отправились на самоизоляцию, и теперь немецкие врачи решат, что с ними делать дальше.

Пятый этап Кубка мира проходил с восьмого по десятое января в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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