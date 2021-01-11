IBU сообщил о двух случаях коронавируса во время пятого этапа Кубка мира в Оберхофе

Пресс-служба IBU сообщила, что во время пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе после общей проверки было зафиксировано два случая коронавируса.

Одним из зараженных оказался греческий спортсмен, имя которого не называется. Второй — волонтер, который помогал в организации турнира. Оба сразу же отправились на самоизоляцию, и теперь немецкие врачи решат, что с ними делать дальше.

Пятый этап Кубка мира проходил с восьмого по десятое января в Оберхофе.