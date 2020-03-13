IBU пока не планирует отменять гонки преследования и смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти

Гонки преследования и смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти пока не будут отменены. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина.

Однако ситуация может измениться. Сборные США, Австрии, Словакии и Чехии могут покинуть Финляндии. Если слишком много сборных уедут с соревнований, то будет принято решение их все же отменить.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»