Немка Дениза Херманн стала первой в женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 18 минут и 51 секунду при точной стрельбе.

Вторая — француженка Анаис Бескон. Третьей стала чешка Маркета Давидова.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 11-й. Это лучший результат среди россиянок. Ее соотечественницы выступили так: Лариса Куклина — 16-я, Ирина Старых — 40-я, Ульяна Кайшева — 86-я.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Дениза Херманн (Германия) — 18.51,0 (0 шт. круг)

2. Анаис Бескон (Франция) — отставание 27,2 (0)

3. Маркета Давидова (Чехия) — 49,7 (1)

11. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.33,3 (2)

16. Лариса Куклина (Россия) — 1.44,7 (2)

40. Ирина Старых (Россия) — 2.18,6 (3)

63. Кристина Резцова (Россия) — 2.59,0 (5)

86. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.18,6 (6)