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Сегодня, 17:26

Ханна Эберг стала первой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти

Алина Савинова
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Ханна Эберг.
Фото Global Look Press

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Эберг, допустившая один промах, показала время 43 минуты 53,8 секунды. Второй стала норвежка Ингрид Тандревольд, которая отстрелялась без промахов и уступила победительнице гонки 36,5 секунд. Тройку призеров замкнула итальянка Лиза Витоцци (+39,1; 1).

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.

Биатлон
Кубок мира
Ханна Эберг
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