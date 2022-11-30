Ханна Эберг стала первой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Эберг, допустившая один промах, показала время 43 минуты 53,8 секунды. Второй стала норвежка Ингрид Тандревольд, которая отстрелялась без промахов и уступила победительнице гонки 36,5 секунд. Тройку призеров замкнула итальянка Лиза Витоцци (+39,1; 1).

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.