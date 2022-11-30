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Сегодня, 18:57

Эберг: «Моей главной целью сегодня было собрать воедино все детали скорости и стрельбы»

Алина Савинова
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг поделилась эмоциями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Я очень счастлива. Я знала, что ход будет в полном порядке и чувствовала себя расслабленной во время гонки. Моей главной целью сегодня было собрать воедино все детали скорости и стрельбы. Я думаю, что проделала хорошую работу. Я действительно работала над каждым выстрелом. Конечно, я промахнулась один раз на последней стойке, но я счастлива, что закрыла последнюю мишень», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова шведки.

Второй в гонке стала норвежка Ингрид Тандревольд, которая отстрелялась без промахов и уступила победительнице гонки 36,5 секунд. Тройку призеров замкнула итальянка Лиза Витоцци (+39,1; 1).

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/hanna-oeberg-kontiolahti-individual/1U4muaftW7ihgU6jpzjOfM
Биатлон
Кубок мира
Ханна Эберг
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