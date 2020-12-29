Губерниев сказал, в каком случае биатлон можно будет закрывать вслед за футболом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» первую с 2017 года победу сборной России в «Рождественской гонке» — Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли первое место в пасьюте и масс-старте.

— Было абсолютно правильным позвать на «Рождественскую гонку» стрелков, — уверен Губерниев. — Они сумели реализовать свои лучшие качества. В этом году мы лучшую стрельбу не показывали. Более того, ребята показали хороший ход, грамотную зрелую борьбу. Они молодцы, справились в условиях высокого давления. Пускай, не было французов и норвежцев, но состав был весьма приличный — олимпийские чемпионы, обладатели кубка мира, чемпионы мира разных лет. И люди, которые в этом сезоне попадали на подиум — Алимбекова, Пройс. Вызов для Шемпа тоже был колоссальным, потому что он в команду пока не попадает.

Боролись очень хорошо, победили за явным преимуществом в двух гонках. Рад за Женю, за Матвея, это хороший бонус к новому году. Рассчитываю, что ребята будут увереннее выступать в январе.

— Есть надежды, что в январе на официальных стартах мы сможем приблизиться к результатам «Рождественской гонки»?

— В январе обязательно надо будет это делать. Этап кубка мира в Оберхофе будет показателем. В противном случае биатлон в стране, вслед за футболом, видимо придется закрывать.

«Рождественская гонка» — ежегодные коммерческие соревнования по биатлону. Последний раз сборная России побеждала в них в 2017 году в Гельзенкирхене. Тогда первое место заняли Екатерина Юрлова и Алексей Волков.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе с 8 по 17 января.

(Константин Колмаков)