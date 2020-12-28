Россия победила в биатлоне! Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»

Наш дуэт был лучшим как в масс-старте, так и в гонке преследования. И это — реальность, а не новогодняя сказка.

Рождественская гонка. Масс-старт

1. Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия) — 33.15,3 (3 промаха)

2. Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия) — отставание 18,2 (4)

3. Лиза Тереза Хаузер — Юлиан Эберхард (Австрия) — 50,2 (8)

Гонка преследования

1. Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия) — 33.06,4 (2 промаха)

2. Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия) — 7,1 (3)

3. Дениз Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — 25,1 (4)

Если честно, для чего в этом году проводили «Рождественскую гонку» — совершенно непонятно. Выступать на футбольном стадионе в присутствии 60 тысяч зрителей — это круто. Праздник! А вот проводить такие соревнования с пустыми трибунами — какая-то бессмыслица. Это же не Кубок мира, нынешний формат куда больше про развлечение, нежели про спорт. Тут результат — дело десятое. Неслучайно гонка носит приставку «шоу».

Понимая странность происходящего, от нынешней шоу-гонки вообще отказались две главные биатлонные сборные нашего времени — Норвегия и Франция. Шведы прислали третий состав. Логично было бы просто отменить «Рождественскую гонку», однако организаторы решили, что бежать по пустому стадиону Рупольдинга — лучше.

Бойкое начало

Изначально казалось, что и для нашей сборной было правильнее пропустить этот турнир. Потренироваться и не ломать микроцикл, вероятно, было бы полезнее. Особенно на фоне нынешних выступлений. Однако ход гонки навел на другие мысли.

В масс-старте Евгения Павлова и Матвей Елисеев не просто не скатились в конец десятка, а выступили невероятно солидно: с тремя промахами на восемь рубежей россияне уверенно победили. Немцам Франциске Пройс и Симону Шемпу привезли 18,2, австрийцам Лизе Терезе Хаузер и Юлиану Эберхарду — 50,2. Остальным — больше минуты. С учетом провалов в декабре и отсутствии наших на пьедестале с февраля — что-то невообразимое.

Понятно, что на «Рождественской гонке» далеко не тот уровень конкуренции, что на Кубке мира. Но эмоционально для наших спортсменов даже здесь побывать на первой строчке — очень важно. Просто для уверенности. Для понимания, что мы можем бороться за что-то. В конце концов, для болельщиков, многие из которых смотрят биатлонные трансляции заведомо обречено.

Елисеев и Павлова не оставили шансов конкурентам в рождественской гонке ???



Лови главный биатлонный финиш этого декабря ? pic.twitter.com/NNaxaE4I9d — Матч ТВ (@MatchTV) December 28, 2020

Они смогли

При этом даже после блестящего масс-старта в итоговый успех нашей команды верилось слабо. По традиции. Либо опять что-то случится со стрельбой, либо лыжа застрянет, либо просто сил не хватит — мы уже привыкли.

Однако Павлова и Елисеев сменяли друг друга так же дисциплинированно, как кремлевские курсанты во время караула. Идеальная стрельба, хороший ход — следующий. И так восемь раз. Да, в этой гонке участвовали не все сильнейшие, но, когда несколько этапов подряд тебе в спину дышат Пройс и Шемп, у которых на двоих четыре золота чемпионата мира — нервишки могут подвести. Однако не выдержали именно немцы.

Ни Евгения, ни Матвей не дрогнули даже в самый ответственный момент — когда победа была практически в кармане. Зачастую спортсмены сыпятся при таких вводных, два-три штрафных круга — обычное дело. Но у нашей парочки в итоге на двоих за восемь рубежей — два промаха. Два на 40 выстрелов! Оказывается, могут!

Про ход говорить что-то определенное сложно, все-таки нынешний формат напоминал скорее биатлонный шорт-трек, нежели полноценную гонку. Но общий итог, как говорится, на табло: россияне Павлова и Елисеев на первой строчке.

Да, победа в шоу-гонке — это еще не конец нашей знаменитой безмедальной серии. Однако такой итог настраивает всех нас на оптимистичный лад и вселяет надежду, что после Нового года дела в российском биатлоне будут куда лучше.

И вся эта «Рождественская гонка», которая изначально казалась сомнительной идеей, была нужна хотя бы для этого.

Все российские победители «Рождественской гонки»

2007 — Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко

2010 — Светлана Слепцова и Евгений Устюгов

2012 — Екатерина Юрлова и Антон Шипулин

2017 — Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков

2020 — Евгения Павлова и Матвей Елисеев