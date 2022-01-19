Латыпов должен прибыть в Антхольц на этап Кубка мира 21 января

Российский биатлонист Эдуард Латыпов должен прибыть на седьмой этап Кубка мира в итальянский Антхольц 21 января.

«Сегодня и завтра он сдает тесты, и если все нормально, то 21 января переедет в Антхольц. Чувствует он себя нормально, ждем результатов тестов», — цитирует ТАСС личного тренера Латыпова Виктора Никитина.

6 января в германском Оберхофе, накануне пятого этапа Кубка мира, тест на коронавирус Латыпова показал положительный результат, после чего он был изолирован от национальной команды и помещен на карантин, срок которого должен закончиться 19 января. 17 января Латыпов вошел в список сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.