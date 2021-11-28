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Губерниев — о Гараничеве: «Если его оставят в сборной, это будет неуважение к биатлону»

17:31
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с российским биатлонистом Евгением Гараничевым, который забыл палки и опоздал на старт спринта на Кубке мира.

«Если Гараничева оставят в сборной на Кубок мира, это будет неуважение к биатлону», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Гараничев должен был уйти в гонку, которая проходит в Эстерсунде, под 116-м номером, но стартовал уже после 117-го номера.

Ранее Губерниев заявил, что Гараничев потерял из-за этой ситуации 35 секунд.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/3208

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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