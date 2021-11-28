«Вот спортсмены национального уровня». Губерниев рассказал, как Гараничев опоздал на старт спринта в Эстерсунде

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал подробности ситуации, которая приключилась с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в спринте на Кубке мира в Эстерсунде.

Россиянин забыл палки, поэтому опоздал на старт. Он должен был уйти в гонку под 116-м номером, но вышел на старт уже после 117-го стартового номера.

«Вот спортсмены национального уровня. Вот молодцы» Слава богу с лыжами и винтовкой пришел хотя бы. Палки как забыть? Он опоздал на старт на 35 секунд!» - сказал Губерниев в прямом эфире во время трансляции.