«Может, забыть ему зарплату на карточку скинуть?» Реакция российский болельщиков на провал Елисеева и Гараничева в спринте в Эстерсунде
Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл лыжные палки перед началом спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В итоге, он показал только 113-е место.
Не многим лучшим выступил Матвей Елисеев. После гонки россиянин пожаловался на неудовлетворительную форму и признался, что готов покинуть расположение национальной команды.
В социальных сетях и комментариях болельщики болезнено восприняли такие результаты.
kir13: «Самуэльсон после финиша мог бы успеть шашлычок пожарить и чайку заварить, пока Гараничев финиширует».
Smith: «Сплошное посмешище, а не сборная, куда старенького Гараничева берут, у него уже с памятью проблемы, Елисеев полностью не готов, а еще собираются на олимпиаду ехать, куда тренеры смотрят вообще не понятно. Гараничев отметился очередным антирекордом, 113 место, его для этой цели что ли брали».
Iz_naroda: «Гараничеву человека, чтобы будил вовремя, оружие, палки, лыжи носил. Все естественно за его счет. А лучше этого великовозрастного ребенка дома оставили. Чего позориться».
Saypin: «Может, забыть ему зарплату на карточку скинуть?»
Урфин_Я: «Если Гараничева и Елисеева не отправят из основы после этого этапа, то этот тренерский штаб однозначно в первую очередь не российский биатлон волнует, а что-то другое».
gan75: «Гараничев крут — 113 место еще, наверное, никто из россиян не занимал».
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