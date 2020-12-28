Губерниев: «К составу на январские этапы Кубка мира есть замечания»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал составы мужской и женской сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

— В принципе, все есть. По составу мужчин у меня особо вопросов нет, чего нельзя сказать про женский состав. Я не уверен, что Анастасию Горееву стоило было отправлять с Кубка мира. С другой стороны, если будет возможность реализовать себя на кубке IBU и попробовать снова попасть в сборную, то почему нет? Я думаю, что тренеры все равно на нее надеются.

Молодых надо выкатывать, нам не хватает «шведской гибкости». В прошлом сезоне они давали шанс Эливере Эберг, а теперь она лидер команды. У нас есть определённые критерии, которым стараются следовать тренеры и понятно, что никто не заглядывает ни к кому в паспорт. Та же Лариса Куклина заслужила снова присоединиться к команде. По большому счету, серьезных вопросов у меня нет, только небольшие замечания. Понятно, что уровень тех, кто бежит за сборную выше, чем у тех, кто выступает на внутрироссийских соревнований.

(Владимир Пушкарев)