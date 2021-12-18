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Глава пресс-службы СБР Аверьянов рассказал, почему Шевченко не участвует на этапе Кубка мира в Анси

15:23
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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов объяснил, почему Анастасия Шевченко не взяли на этап Кубка мира в Анси.

«Всем, кто ждал Настю Шевченко на Кубке мира уже в Анси — это было бы плохим решением. Пока команда готовилась в горах, в Обертиллиахе, ей пришлось спуститься и слетать в Москву, нужно было сдать биометрию на визу. Пальчики прокатали и визу поставили максимально быстро, но с учетом перелетов она потеряла на этом 4 дня.

Поэтому оставили ее на Кубке IBU акклиматизироваться. Переехать на КМ и сразу показать хороший результат, cтартуя в четвертой группе на фоне акклиматизации, ей было бы невероятно тяжело. А критиков у нас, сами знаете, хватает", — написал Аверьянов в Telegram.

В субботу, 18 декабря, 22-летняя спортсменка выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Шевченко лидирует в общем зачете турнира.

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Анна Горшкова все материалы автора

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