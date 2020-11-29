Елисеев считает, что Бе пока сильнее его

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Он занял 14-е место.

«Да, трасса получше, но как я накануне говорил, что не понимал, что творю на трассе, а теперь понимал, получилось получше, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Что касается отставания от Йоханнеса Бе, то пока он сильнее, но тенденция положительная со мной, надеюсь, она продолжится».

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. В тройку лучших также попали шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.