Елисеев считает, что Бе пока сильнее его
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Он занял 14-е место.
«Да, трасса получше, но как я накануне говорил, что не понимал, что творю на трассе, а теперь понимал, получилось получше, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Что касается отставания от Йоханнеса Бе, то пока он сильнее, но тенденция положительная со мной, надеюсь, она продолжится».
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. В тройку лучших также попали шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома.
Дополнительная информация:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1277946_Matvej_Jelisejev_53_sekundy_ot_Johannesa_Poka_on_silneje_no_tendencija_polozhitelnaja
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