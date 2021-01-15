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Елисеев объяснил низкое место сборной России в эстафете после его этапа

17:36
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Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира. Россиянин передал эстафету 15-м с проигрышем более двух минут после второго этапа.

«Конечно, сложно было доганать сразу. Начал работать за Дале, потом пошел ва-банк, но сил полноценно бороться не хватило. Из-за этого и проблемы на рубеже, надеюсь, ребята исправят ситуацию», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.

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