Елисеев объяснил низкое место сборной России в эстафете после его этапа

Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира. Россиянин передал эстафету 15-м с проигрышем более двух минут после второго этапа.

«Конечно, сложно было доганать сразу. Начал работать за Дале, потом пошел ва-банк, но сил полноценно бороться не хватило. Из-за этого и проблемы на рубеже, надеюсь, ребята исправят ситуацию», — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.