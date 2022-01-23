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Сегодня, 16:06

Хованцев: «Латыпов будет бороться за медали на Олимпиаде, если вернется в оптимальные кондиции»

Анатолий Хованцев отреагировал на серебро мужской сборной России на этапе Кубка мира
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Я не считаю, что Латыпов великолепно отработал последний этап, — сказал Хованцев «СЭ». — Зачем нужно было круг штрафа делать? На Олимпиаде такое не простят. Видимо, он не полном боевом состоянии. Вопросов к медали нет. Вопросы только к стрельбе. Сегодня его колбасило. У меня были серьезные вопросы к тому, чтобы поставить его в эстафету. Хотя результат отличный — второе место. Победителей не судят. Но у других команд далеко не основные составы бежали, если объективно разбираться. Сборная России должна была быть в призерах»

Хованцев также оценил шансы сборной России на медали на эстафете.

«Эстафетная команда у нас сильная. Мы готовы бороться за медали. Если Эдуард Латыпов вернется в свои оптимальные кондиции, он способен бороться за медали. Так же, как и Логинов», — добавил Хованцев.

23 января серебро в мужской эстафете завоевала сборная России. В ее составе бежали: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место заняла сборная Норвегии, третья — сборная Германии.

Эдуард Латыпов
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