Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро мужской сборной России в эстафетной гонке на 7-м этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Очень рад за ребят! Надо постараться сейчас сохранить нормальное состояние, отношения в команде. Что касается Латыпова, то я говорил, что нельзя людей раньше времени списывать! Латыпов — очень хороший парень, боец. После карантина великолепно сработал. Дай Бог, чтобы такой настрой сохранился к Олимпиаде. Конечно, о готовности перед играми говорить рановато. Время еще есть», — сказал Тихонов «СЭ».

23 января мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Италии. Сборная России заняла второе место. Третьей стала сборная Германии. В составе российской команды выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.