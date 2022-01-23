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«Нельзя людей раньше времени списывать!» Тихонов — о выступлении Латыпова в эстафете Кубка мира

Александр Тихонов прокомментировал выступление Латыпова в эстафете Кубка мира в Антхольце
Мария Куцубеева
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото AFP

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро мужской сборной России в эстафетной гонке на 7-м этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Очень рад за ребят! Надо постараться сейчас сохранить нормальное состояние, отношения в команде. Что касается Латыпова, то я говорил, что нельзя людей раньше времени списывать! Латыпов — очень хороший парень, боец. После карантина великолепно сработал. Дай Бог, чтобы такой настрой сохранился к Олимпиаде. Конечно, о готовности перед играми говорить рановато. Время еще есть», — сказал Тихонов «СЭ».

23 января мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Италии. Сборная России заняла второе место. Третьей стала сборная Германии. В составе российской команды выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
Эдуард Латыпов
СБР
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