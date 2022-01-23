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Резцова: «Латыпов просто умница! Думала, ему будет тяжело в эстафете после всех передряг»

Резцова оценила выступление Латыпова в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
Карен Саркисян
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Латыпов просто умница! — приводит слова Резцовой «Чемпионат». — Не ожидала от него такого. Думала, ему будет тяжело в эстафете после всех передряг. Это вышка! Я очень рада. На первом круге казалось, что не совсем правильное решение ставить Эдуарда на последний этап, но он просто умничка. Всем все доказал».

Победу в мужской эстафете одержала команда Норвегии. Сборная России заняла второе место. Третьими стали немцы.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4585145-rezcova-dumala-latypovu-budet-tyazhelo-posle-svoih-peredryag-on-prosto-umnichka-eto-vyshka.html
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Эдуард Латыпов
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