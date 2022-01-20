Экхофф: «Я почти не участвовала в соревнованиях в этом сезоне, пришло время для хорошей гонки в Антхольце»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о своем состоянии перед началом этапа Кубка мира в Антхольце.

«Если ты в потоке и прогрессируешь, биатлон — это очень легко. Но, наверное, нет ничего сложнее биатлона, когда ты борешься с трудностями, — цитирует биатлонистку TV2. — Хороший опыт в Антхольце важен для уверенности в себе перед Олимпиадой в Пекине. Особенно в ситуации, в которой я сейчас нахожусь, когда не пробежала те гонки, которые хотела. И если подумать, я почти не участвовала в соревнованиях в этом календарном году. Так что пришло время для хорошей гонки!».

Ранее Экхофф снялась с этапа Кубка мира в Анси (Франция). Также она пропустила гонки в Оберхофе и Рупольдинге.

На данный момент в общем зачете турнира 31-летняя норвежка занимает 27-е место (161 балл).