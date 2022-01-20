Мужская индивидуальная Кубка мира в Антхольц-Антерсельве: смотреть прямую трансляцию

20 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Она начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 15.50.

Мужскую сборную России на этапе в Антхольц-Антерсельве представят следующие спортсмены: Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Александр Логинов занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент с 377 очками — это лучший результат среди россиян.