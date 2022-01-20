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Каминский: «Латыпов сдал второй отрицательный тест? Я об этом ничего не знаю»

Каминский отреагировал на информацию о втором отрицательном тесте на коронавирус у Латыпова
Иван Торопцев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на информацию о том, что Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и отправился на этап Кубка мира в Антхольц (Италия).

«Латыпов сдал второй отрицательный тест и 20 января будет в Антхольце? У меня на этот счет никакой информации нет. Я об этом ничего не знаю», — цитирует «Чемпионат» Каминского.

6 января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия). После этого спортсмен был изолирован от команды и помещен на карантин. 19 января сообщалось, что в случае если Латыпов сдаст два отрицательных теста на коронавирус, то он сможет присоединиться к сборной в Антхольце 21 января.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4581933-kaminskij-latypov-sdal-vtoroj-otricatelnyj-test-ya-ob-etom-nichego-ne-znayu.html
Биатлон
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