Каминский: «Латыпов сдал второй отрицательный тест? Я об этом ничего не знаю»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на информацию о том, что Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и отправился на этап Кубка мира в Антхольц (Италия).

«Латыпов сдал второй отрицательный тест и 20 января будет в Антхольце? У меня на этот счет никакой информации нет. Я об этом ничего не знаю», — цитирует «Чемпионат» Каминского.

6 января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия). После этого спортсмен был изолирован от команды и помещен на карантин. 19 января сообщалось, что в случае если Латыпов сдаст два отрицательных теста на коронавирус, то он сможет присоединиться к сборной в Антхольце 21 января.