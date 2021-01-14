Экхофф прокомментировала свою победу в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Она заняла первое место.

«Хорошая, сбалансированная гонка. — сказала норвежка в эфире канала Eurosport 1. — Я проделала хорошую обычную работу. Победа с промахом? Когда ты ошибаешься, ты все равно можешь выиграть, но это требует уверенности. У меня она была».

Лучшая среди россиянок Ульяна Кайшева заняла 19-е место.