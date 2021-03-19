Россия в заключительной гонке обошла Швецию в зачете Кубка наций
19:20
Сборная России финишировала на четвертом месте в мужском зачете Кубка наций. По итогам заключительной гонки Кубка мира в зачет Кубка наций — спринте на этапе в Эстерсунде — россияне обогнали Швецию.
Победу в Кубке наций досрочно обеспечила себе Норвегия. Франция стала второй, Германия — третьей.
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 8061 (+422)
2 (2). Франция — 7298 (+400)
3 (3). Германия — 6978 (+349)
4 (5). Россия — 6833 (+368)
5 (4). Швеция — 6775 (+386)
6 (6). Италия — 6003 (+369)
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