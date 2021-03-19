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Россия в заключительной гонке обошла Швецию в зачете Кубка наций

19:20

Сборная России финишировала на четвертом месте в мужском зачете Кубка наций. По итогам заключительной гонки Кубка мира в зачет Кубка наций — спринте на этапе в Эстерсунде — россияне обогнали Швецию.

Победу в Кубке наций досрочно обеспечила себе Норвегия. Франция стала второй, Германия — третьей.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 8061 (+422)

2 (2). Франция — 7298 (+400)

3 (3). Германия — 6978 (+349)

4 (5). Россия — 6833 (+368)

5 (4). Швеция — 6775 (+386)

6 (6). Италия — 6003 (+369)

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