Экхофф и Ройзеланн — в составе сборной Норвегии на женскую эстафету в Контиолахти
20:16
Стали известны составы сборных Норвегии и Швейцарии на женскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Норвегия: Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандверольд и Марта Ольсбу-Ройселанн.
В составе сборной Швейцарии на трассу выйдут три сестры Гаспарин и Лена Хекки.
Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).
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