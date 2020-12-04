Стали известны составы сборных Норвегии и Швейцарии на женскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Норвегия: Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Ингрид Тандверольд и Марта Ольсбу-Ройселанн.

В составе сборной Швейцарии на трассу выйдут три сестры Гаспарин и Лена Хекки.

Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).