Определен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Чехии
21:00
Определен состав сборной России на женскую эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
В составе российского квартета выступят: Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, информирует пресс-служба СБР.
Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта. В четверг состоится женская эстафета, в пятницу — мужская.
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