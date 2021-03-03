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Определен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Чехии

21:00
Светлана Миронова. Фото AFP
Светлана Миронова. Фото AFP
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Определен состав сборной России на женскую эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

В составе российского квартета выступят: Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, информирует пресс-служба СБР.

Два этапа Кубка мира в Нове-Место пройдут с 4 по 14 марта. В четверг состоится женская эстафета, в пятницу — мужская.

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