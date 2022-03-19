Серебряный призер Олимпиады в Сочи Гаспарин завершит карьеру

Швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин объявила о завершении спортивной карьеры.

«Карьера подошла к концу. Сегодня последний танец на Кубке мира. Я буду наслаждаться каждой секундой 318-й для меня гонки.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути», — написала Гаспарин в Instagram.

37-летняя Гаспарин является серебряным призер Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке. Она дважды побеждала на этапах Кубка мира, всего на ее счету пять подиумов (2-3-0).