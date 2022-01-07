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Журова считает, что золото Логинова внушает оптимизм перед Олимпиадой

15:24
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Депутат Государственной думы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Александр Логинова в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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«К Олимпиаде очень правильно набирать оптимальную форму с середины января. Обычно это заканчивается хорошими результатами на играх. Это внушает оптимизм. В России биатлон смотрят очень много людей, переживают. Главное, чтобы соперники в наш адрес гадостей не говорили. Они больше не знают, что делать», — сказала Журова «СЭ».

Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 27 минут, допустив один промах. Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен (+6,5). Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку (+15,1).

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Сергей Федоров все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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