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Вызов Гараничева на ЧМ после провала на Евро — как приговор для мужской сборной

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 13:10
Евгений Гараничев. Фото СБР
Евгений Гараничев. Фото СБР
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В решении взять ветерана, завалившего Евро, никакой логики. Но, если подумать, то брать больше-то и некого.

Евгений Гараничев оставил свой след в истории российского биатлона. Только он сумел выиграть личную медаль на домашней Олимпиаде в Сочи. Да и десяток попаданий в призы на Кубке мира чего-то стоят. Его приключения с эстафетами тоже из песни не выкинешь — хоть книгу отдельную про это пиши.

Но в спорте прошлым жить нельзя. За весь предыдущий сезон Гараничев ни разу не пробился в десятку и лишь трижды был в двадцатке. Такая же статистика у него в этом спортивном году. При этом Евгений не только стогнирует по скорости, у него вдруг еще и стрельба начала разваливаться. А ведь именно это — сильная сторона нашего ветерана.

Публикация от Евгений Гараничев (@garanichev_evgeniy)

Где логика?

Главный тренер Валерий Польховский после чемпионата Европы заявил, что Гараничев рассматривается на ЧМ на индивидуальную гонку. Но на фоне того, что на Евро он не бежал связку спринт-пасьют из-за проблем со стрельбой (так сказал тренер по резерву Сергей Белозеров) — это вызывает недоумение. Ведь индивидуалка — шанс именно для снайперов.

Давайте еще раз посмотрим фактам в глаза. На чемпионат мира тренерский штаб берет 33-летнего спортсмена, который стал последним в заключительном масс-старте в Антерсельве, а потом завалил чемпионат Европы — с четырьмя промахами был 34-м в индивидалке и вообще не убедил в миксте. Где здесь логика? Это русское авось или у нас сейчас все настолько плохо с кадрами, что брать на ЧМ просто некого?

На самом деле, второе. Наш мужской биатлон сейчас крайне тяжелом положении, и вызов такого Гараничева в сборную — это ярчайший показатель безнадеги. По всем законам жанра после такого Евро Евгений должен пролетать мимо чемпионата мира. Ведь всем очевидно: не готов. Но брать вместо него просто некого. Молодежи, стучащей в двери основы, не видно. Фактически, мы просто заполняем квоту на главный старт года. И никакого значения не имеет, кто будет пятым-шестым номерами: Гараничев, Халили или Стрельцов. Да хоть Антон Шипулин или Дмитрий Губерниев. Потому что этот человек из всей программы выйдет на одну лишь гонку — индивидуальную. Просто подменить Елисеева. Без каких-либо задач. И любое место выше 30-го будет сюрпризом.

Будем ждать чудес

Увы, таково сейчас положение дел в мужской команде. Это не вина нынешнего тренерского штаба, а результат многолетнего пике. О чем говорить, если даже лидер сборной Александр Логинов на 17-м месте в Кубке мира.

Хотя на чемпионате мира мы по традиции будем ждать от него чудес. Рассчитываем, конечно, и на надежную работу в эстафете с суперфинишем Латыпова. Может быть, Эдуард зацепится и в одной из контактных гонок — преследовании или масс-старте. Если хотя бы что-то из этого в Поклюке срастется и выльется в медаль-другую, то про спорный вызов Гараничева и общий кризис мужской сборной вряд ли кто-то вспомнит.

А к следующему сезону авось что-нибудь изменится.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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