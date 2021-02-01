В решении взять ветерана, завалившего Евро, никакой логики. Но, если подумать, то брать больше-то и некого.

Евгений Гараничев оставил свой след в истории российского биатлона. Только он сумел выиграть личную медаль на домашней Олимпиаде в Сочи. Да и десяток попаданий в призы на Кубке мира чего-то стоят. Его приключения с эстафетами тоже из песни не выкинешь — хоть книгу отдельную про это пиши.

Но в спорте прошлым жить нельзя. За весь предыдущий сезон Гараничев ни разу не пробился в десятку и лишь трижды был в двадцатке. Такая же статистика у него в этом спортивном году. При этом Евгений не только стогнирует по скорости, у него вдруг еще и стрельба начала разваливаться. А ведь именно это — сильная сторона нашего ветерана.

Где логика?

Главный тренер Валерий Польховский после чемпионата Европы заявил, что Гараничев рассматривается на ЧМ на индивидуальную гонку. Но на фоне того, что на Евро он не бежал связку спринт-пасьют из-за проблем со стрельбой (так сказал тренер по резерву Сергей Белозеров) — это вызывает недоумение. Ведь индивидуалка — шанс именно для снайперов.

Давайте еще раз посмотрим фактам в глаза. На чемпионат мира тренерский штаб берет 33-летнего спортсмена, который стал последним в заключительном масс-старте в Антерсельве, а потом завалил чемпионат Европы — с четырьмя промахами был 34-м в индивидалке и вообще не убедил в миксте. Где здесь логика? Это русское авось или у нас сейчас все настолько плохо с кадрами, что брать на ЧМ просто некого?

На самом деле, второе. Наш мужской биатлон сейчас крайне тяжелом положении, и вызов такого Гараничева в сборную — это ярчайший показатель безнадеги. По всем законам жанра после такого Евро Евгений должен пролетать мимо чемпионата мира. Ведь всем очевидно: не готов. Но брать вместо него просто некого. Молодежи, стучащей в двери основы, не видно. Фактически, мы просто заполняем квоту на главный старт года. И никакого значения не имеет, кто будет пятым-шестым номерами: Гараничев, Халили или Стрельцов. Да хоть Антон Шипулин или Дмитрий Губерниев. Потому что этот человек из всей программы выйдет на одну лишь гонку — индивидуальную. Просто подменить Елисеева. Без каких-либо задач. И любое место выше 30-го будет сюрпризом.

Будем ждать чудес

Увы, таково сейчас положение дел в мужской команде. Это не вина нынешнего тренерского штаба, а результат многолетнего пике. О чем говорить, если даже лидер сборной Александр Логинов на 17-м месте в Кубке мира.

Хотя на чемпионате мира мы по традиции будем ждать от него чудес. Рассчитываем, конечно, и на надежную работу в эстафете с суперфинишем Латыпова. Может быть, Эдуард зацепится и в одной из контактных гонок — преследовании или масс-старте. Если хотя бы что-то из этого в Поклюке срастется и выльется в медаль-другую, то про спорный вызов Гараничева и общий кризис мужской сборной вряд ли кто-то вспомнит.

А к следующему сезону авось что-нибудь изменится.