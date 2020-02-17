Стали известны стартовые номера биатлонисток на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антерсельве.

В гонке примут участие четыре россиянки: Светлана Миронова (стартовый номер 16), Екатерина Юрлова-Перхт (36), Лариса Куклина (70), Ирина Старых (100).

Индивидуальная гонка на 15 км состоится во вторник, начало — в 16.15 по московскому времени.

Юрлова-Перхт выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в 2015 году.