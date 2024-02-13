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13 февраля, 23:04

Виттоцци заявила об уверенности в победе в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Нове-Место

Виктория Кравченко
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась эмоциями от завоевания золота в индивидуальной гонке на 15 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«Я знала, что могу победить сегодня. На последнем огневом рубеже я понимала, что, если бы не допустила ни одной ошибки, я могла бы победить. Так что справиться с этим было не очень легко, но я сделала это, и это здорово» — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Итальянка преодолела дистанцию за 40.02,9 минуты и без единого промаха.

Лиза Виттоцци
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