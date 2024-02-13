Чемпионат мира: где смотреть трансляцию индивидуальной гонки женщин

13 февраля в Нове-Место (Чехия) пройдет женская индивидуальная гонка на дистанции 15 километров на чемпионате мира-2024 по биатлону. Старты пройдут на территории спортивного комплекса «Высочина-арена». Начало — в 19.10 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию индивидуальной гонки женщин можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Ключевые события гонки ЧМ-2024 13 февраля доступны в матч-центре «СЭ».

Сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

Ранее, 11 февраля, французская биатлонистка Жюлья Симон стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира в Чехии. 27-летняя спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию 10 километров за 29 минут 54,8 секунды.

Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок