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Сегодня, 14:45

Чемпионат мира: где смотреть трансляцию индивидуальной гонки женщин

Трансляция женской индивидуальной гонки ЧМ-2024 начнется на Окко в 18.50
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Французская биатлонистка Жюлья Симон.
Жюлья Симон.
Фото Global Look Press

13 февраля в Нове-Место (Чехия) пройдет женская индивидуальная гонка на дистанции 15 километров на чемпионате мира-2024 по биатлону. Старты пройдут на территории спортивного комплекса «Высочина-арена». Начало — в 19.10 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию индивидуальной гонки женщин можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Ключевые события гонки ЧМ-2024 13 февраля доступны в матч-центре «СЭ».

Сборные России и Белоруссии не выступают на чемпионате мира по биатлону в связи с решением IBU об отстранении национальных команд от участия в международных турнирах.

Ранее, 11 февраля, французская биатлонистка Жюлья Симон стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира в Чехии. 27-летняя спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию 10 километров за 29 минут 54,8 секунды.

Чемпионат мира по биатлону-2024: даты и расписание гонок

Биатлон
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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