На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась гонка преследования у женщин. Победила итальянка Доротея Вирер.

Второй стала немка Дениза Херманн. На третьем месте норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Лучшая среди россиянок Екатерина Юрлова-Перхт на 12-м месте.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 29.22,0 (1 шт. круг)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 9,5 (3)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 13,8 (3)

4. Ханна Эберг (Швеция) — 22,3 (2)

5. Ванесса Хинц (Германия) — 26,8 (1)

6. Ивона Фиалкова (Словакия) — 35,7 (2)

12. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.15,4 (3)

21. Светлана Миронова (Россия) — 1.42,9 (3)

23. Лариса Куклина (Россия) — 1.46,7 (2)

24. Ирина Старых (Россия) — 1.51,9 (2)