В Госдуме считают, что российским биатлонистам не стоит соблюдать запреты во время ЧМ

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» прокомментировал рекомендацию членам сборной России по биатлону не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира.

«Я считаю, что это перебор. Если точно следовать букве закона и решению суда, то там ничего не сказано о данном запрете. Давайте и будем ему следовать. Там сказано о запрете выступления под национальным флагом, о запрете гимна и ношения национальной спортивной одежды. Они граждане России и представляют нашу страну, имеют права свободно публиковать на своих страницах все, что угодно», — сказал Лебедев «СЭ».

Чемпионат мира по биатлону — 2021 пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Российские биатлонисты на ЧМ выступят в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР)

(Елизавета Денисова)