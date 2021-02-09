Хоркина отреагировала на запреты для российских биатлонистов во время ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что биатлонистам запретили публиковать в социальных сетях фотографии с российским флагом во время чемпионата мира.

«Если не упоминается в изначальном документе от CAS среди ограничений все, что связано с личными социальными сетями спортсменов, то это перебор. Здесь важно быть в сцепке с юристами, чтобы не нарушить и соблюсти требования, которые к нам предъявили. Нужно быть очень внимательными, чтобы не навлечь на себя еще чего-нибудь», — сказала Хоркина «СЭ».

Также она подчеркнула, что спортсменам необходимо донести через юристов все тонкости ограничений.

«Нужны все разъяснения: как себя вести, что надевать, где и какие бирки прилеплять. Это касается и олимпийской команды. Надо сделать так, чтобы не дать ни одного повода зацепиться к нам. Цель превыше всего, а она одна — приехать и выиграть все по максимуму. Нам чужого не надо, но свое отдавать нельзя. У нас еще и двойная нагрузка — эти запрещающие меры и ограничения из-за пандемии. Олимпиада будет непростая, необходимо беречь свое здоровье и быть осмотрительными», — заявила Хоркина.

Чемпионат мира по биатлону — 2021 пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Российские биатлонисты на ЧМ выступят в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР)

(Сергей Федоров)