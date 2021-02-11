Олимпийский чемпион объяснил, почему Логинов может быть в плохой форме на ЧМ

Олимпийский чемпион по биатлону и тренер Валерий Медведцев высказался о форме лидера сборной России Александра Логинова после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке. Российская команда показала в этой гонке только девятый результат.

«Мы очень внимательно смотрели эту гонку вместе с моей женой Ольгой (двукратной олимпийской чемпионкой — прим. «СЭ»), и нам обоим показалось, что Саша несколько поплотнел. В его движениях не было резкости. Складывается впечатление, что он не сумел подвести себя к этому старту», — сказал Медведцев в интервью RT.

Эксперт отметил, что на этапе Кубка мира в Антхольце Логинов гораздо лучше выглядел, но он всегда там хорошо выступает. По его предположениям, спортсмен мог немного набрать вес перед соревнованиями или проделать слишком много силовой работы, что также влияет на падение скорости.

«В биатлоне спортсмену постоянно нужен взгляд со стороны. И на рубеже, и в техническом плане на трассе во время бега. Надо видеть, как спортсмен идет в подъем, как отрабатывает те или иные участки, как действует на рубеже, какие совершает ошибки. Любая оплошность очень быстро заучивается, если сразу ее не корректировать», — добавил Медведцев.

По его мнению, в таких ситуациях надо компенсировать все стрельбой, но с этим тоже есть проблемы ввиду недостатка функциональной подготовки.